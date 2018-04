Dove ricostruire dopo il terremoto? Chiedetelo alla Geo3D

Roberto Seri, Daniela Cassioli, Mimmo Marchetti e Orlando Orlandi: quattro geologi oggi, in un unico nome, Geo3D. Quattro soci (inizialmente erano 5) che, nel 2002, danno vita a una realtà importante nel campo della geotecnica, geofisica e diagnostica strutturale, che oggi conta oltre 10 collaboratori con tanto di mascotte, il cane Geo. "Le difficoltà di un'impresa di queste dimensioni ci sono, inutile negarlo - dice Roberto - abbiamo scelto di intraprendere un'attività imprenditoriale, anziché essere solo professionisti e ovviamente ci siamo accollate tutte le responsabilità e conseguenze, ma lo facciamo ben felici e consapevoli". Non limitarsi, dunque, alla mera lettura e interpretazione di dati, risultanti da indagini fatte ed eseguite da altri, ma effettuarle loro stessi. E' stato questo ciò che si sono prefissati e che hanno voluto realizzare e mettere in piedi i quattro soci. Una strada ambiziosa, non semplice, ma densa di soddisfazioni. E dal 2002, anno in cui hanno iniziato - "rischiando anche di rimetterci qualche dito nell'uso dei nuovi strumenti", sottolineano - hanno fatto tanta strada e, proprio come tutti gli imprenditori ambiziosi e tenaci, hanno fatto crescere la loro azienda, assunto collaboratori e collaboratrici, comprati molti strumenti e attrezzature e anche la loro bella sede. Si tratta di strumenti i cui nomi non sono semplicissimi da leggere: georesistivimetro, pagometro, georadar, sismografo, sonde perforatrici, strumenti che oggi hanno permesso di scoprire un mondo di altissima professionalità nel quale loro si muovono benissimo, dimostrando una grande capacità. Con queste apparecchiature, che ai non addetti ai lavori possono apparire strane, fanno indagini geofisiche e geotecniche. Ora stanno realizzando la microzonazione sismica di terzo livello, cioè "il massimo livello di approfondimento di studio della risposta sismica di un territorio" dice, con orgoglio, Mimmo. Hanno già consegnato quella del Comune di Accumoli e la stanno realizzando anche per i Comuni di Rieti, Castel Sant'Angelo e Cantalice: mesi e mesi di lavoro per stabilire dove è opportuno ricostruire e dove no, sotto l'egida di un comitato scientifico. Ma oltre a questi lavori gravosi anche per il loro peso emotivo, i quattro soci hanno potuto fare molte esperienze un po' ovunque, in luoghi come Sardegna, Puglia, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, in Albania, per l'ampliamento del porto di Valona, in Vaticano per un'indagine sul colonnato del Bernini, e si potrebbe continuare ancora a lungo nell'elenco. Esperienze anche molto diverse tra loro. I racconti di questi lavori sono spesso straordinari, perché incrociano altri ambiti, altre discipline, altri saperi: dalla verifica di ipotesi storiografiche a indagini propedeutiche, alla realizzazione di opere importanti, fino alla ricerca di persone scomparse. Ognuno di loro ne racconta alcuni curiosi, come quello del lavoro in Mali, dove sono stati chiamati da un ministro per valutare la portata del pozzo dell'acqua, o quello curioso ma estremamente interessante che riguarda l'abbazia di San Claudio di Corridonia, presso la quale sano stati chiamati a verificare con i loro strumenti l'ipotesi formulata attraverso importanti studi da don Carnevale, prete salesiano secondo il quale nell'abbazia sarebbero custodite le spoglie di Carlo Magno, diversamente da come ritiene la storiografia ufficiale che le colloca invece ad Aachen, in Germania. Stesse indagini per la ricerca delle tombe di Pipino il Breve e di sua moglie Berta, i genitori di Carlo Magno, a San Ginesio, sempre nelle Marche. A seguito di ulteriori ingenti investimenti, la Geo 3d si è dotata della strumentazione necessaria al rilascio da parte del ,inistero delle Infrastrutture e dei Trasporti di autorizzazione per operare come "laboratorio autorizzato a effettuare e a certificare indagine geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito" (con decreto 6538 del 07/07/2011). Sondaggi a carotaggio continuo a secco con carotiere ambientale, ricerca e perimetrazione di discariche abusive, localizzazione di elementi sepolti, monitoraggio dei movimenti franosi, rilevazione della profondità della falda sono soltanto alcuni dei settori nei quali l'impresa reatina opera. La Geo 3d è associata alla Cna della direttrice Vincenza Bufacchi, che garantisce sostegno e aiuto di qualunque genere all'azienda e ai suoi 4 titolari nel corso della loro attività imprenditoriale.

Ilaria Faraone