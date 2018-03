Quartieri al buio, i cittadini hanno paura

Rieti senza luce? Ci risiamo. Questa volta a rimanere al buio sono state alcune vie nei pressi di piazza Cavour, in pieno centro cittadino. Ma l'abitudine a rientrare a casa senza nemmeno una luce ad accompagnare il proprio percorso i reatini l'hanno sviluppata, visto che da anni si rincorre il problema e, con esso, si susseguono le segnalazioni e le proteste. Questa volta a denunciare e lanciare l'allarme sulla situazione di Piazza Cavour è direttamente un consigliere comunale di maggioranza, Moreno Imperatori, che si concentra sulla situazione del Quartiere Borgo, presentando un'interpellanza urgente alla giunta e al sindaco Antonio Cicchetti per chiedere di conoscere quali iniziative abbia intrapreso l'amministrazione comunale per "risolvere definitivamente il problema della gestione dell'illuminazione pubblica da parte della società Enel Sole". Come dicevamo, la vicenda non è certamente nuova. Da molti anni ormai si registra un balletto delle luci cittadine con interi quartieri che si ritrovano periodicamente al buio, in una sorta di turnazione. Un problema sentito ma che negli ultimi tempi è diventato ancora più percepito da parte della popolazione, alla luce dell'allarme sicurezza che comunque circola in città e nelle frazioni. Numerosi sono stati gli episodi di furti ad attività commerciali registrati dalla cronaca anche negli ultimi giorni, per non parlare dei casi di topi d'appartamento. E vedere, a volte anche per giorni, vie o piazze al buio non aiuta la percezione di sicurezza dei cittadini. L'amministrazione comunale fa sapere che della vicenda si sta interessando e che, nei punti di proprietà dell'Ente, le riparazioni, quando necessarie, vengono effettuate con celerità da parte del personale interno. Più difficoltoso, invece, l'intervento sui punti di proprietà di EnelSole - e a questo sembra riferirsi l'interpellanza di Imperatori - società esterna che deve essere 'attivata' ogni volta che vi sia un problema. "Ormai da diverso tempo l'illuminazione pubblica di piazza Cavour nel quartiere Borgo presenta guasti in continuazione - spiega il consigliere - E' importante capire come intervenire considerato che, da informazioni dei nostri uffici, il gestore dovrebbe essere la società Enel Sole, che la mancanza di illuminazione crea disagio e situazioni potenzialmente pericolose, che in zona esistono attività alberghiere, bar notturni, chiese e non ultimo il capolinea di Asm".

Marco Fuggetta