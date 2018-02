Il Cammino dei Briganti in onda su Geo&Geo con la guida Luca Gianotti

Il Cammino dei Briganti in onda su Geo&Geo (Rai3) domani pomeriggio (venerdì 9), con la guida ambientale escursionistica Luca Gianotti (ideatore del cammino due anni fa insieme a Fabiana Mapelli e Alberto Liberati). I 100 chilometri tra Lazio e Abruzzo si percorrono in una settimana, partendo e ritornando a Sante Marie in Abruzzo (al Comune si ritira il "salvacondotto" da timbrare lungo le tappe), riscoprendo i suggestivi e piccoli borghi dimenticati, lungo i sentieri e i luoghi teatro del brigantaggio postunitario. Grazie alla performance della compagnia teatrale 'I briganti di Cartore' in costume d'epoca, è anche possibile vivere l'emozione di un 'assalto' dei briganti. Il cammino entra nel Cicolano a Val de' Varri, con sosta a Nesce, al complesso agrituristico della Tenuta Morelli e prosegue a Cartore, nel territorio della Riserva Montagne della Duchessa, con sosta ai casali. Nel servizio verrà mostrata l'apicoltura di Roberto a Val de' Varri, il gruppo dei briganti, la lavorazione delle castagne della Tenuta Morelli e con la signora Maria Carmen si andrà alla scoperta della gastronomia e dei produttori locali. Nel ristorante all'interno delle antiche scuderie della tenuta ciò che produce il territorio è la base dei menù a chilometro zero: zuppe di legumi, pasta fatta a mano, gnocchi e frascarelli, arrosti con erbe locali, dolci: Mont Blanc, crema di marroni, Morellacci (cioccolatini artigianali ripieni di crema di castagne), i formaggi con cagli vegetali de 'La Casa del formaggio', laboratorio artigianale del gusto del mastro casaro Domenica Salutari a Pagliara di Borgorose: Maculato (pecorino con pistilli di zafferano), Vinacolo (al vino e frutti rossi), Gojipepper (caciotta al peperoncino e bacche di Goji), burrata al pistacchio di Bronte e molto altro ancora. E' lady chef, gastronoma, pizzaiola, master del cioccolato, produce solo su ordinazione e senza macchinari: nelle sue mani la creatività e l'esperienza di quattro generazioni.

Francesca Sammarco