"Noi siamo la speranza". Zingaretti in città per presentare i candidati Refrigeri e Pariboni

“La scelta sarà tra la speranza, cioè noi, il ritorno di chi aveva distrutto tutto, cioè la destra, e l’avventurismo degli incapaci”. Così Nicola Zingaretti ha presentato la sfida per le elezioni regionali del Lazio in un incontro che si è tenuto oggi pomeriggio a Rieti, dedicato alla presentazione dei due candidati locali del Pd, Fabio Refrigeri e Emanuela Pariboni. “E’ indecente lucrare sui problemi senza risolverli, anzi a volte peggiorandoli. Noi – ha detto il governatore – abbiamo rilanciato il Lazio e siamo gli unici che possono trasformare le paure in speranze. Gli altri sono nervosi, noi no. Ma dobbiamo combattere fino alla fine, contro le false notizie, le ingiurie e i colpi bassi. I cittadini credono in noi”. “La nostra è stata una Regione che ha affrontato le disuguaglianze – ha aggiunto Refrigeri – e lo farà ancora di più nei prossimi cinque anni”. “Sono tempi difficili, è una battaglia tra la democrazia e il populismo – ha spiegato il segretario regionale Pd, Fabio Melilli – alla fine credo che la vinceremo perché i cittadini sapranno sceglie. E prima ancora vinceremo il Lazio dove riproponiamo un’ottima esperienza di governo”.

Marco Fuggetta