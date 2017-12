Lotteria Italia: Lazio regione leader nella passata estrazione. Segno più anche per Rieti

E' stata la regione leader nella passata estrazione, ed è pronta a confermarsi protagonista anche nell'edizione 2017: Lazio e Roma non tradiscono in vista della Lotteria Italia in programma il prossimo 6 gennaio. Lo scorso anno, riferisce Agipronews, sul totale di oltre 8,8 milioni di biglietti venduti in tutta Italia, il 18,8% è stato venduto in regione, con 1,2 milioni di biglietti staccati soltanto a Roma, prima provincia nel Paese per vendite e unica a superare il milione. E se, lo scorso anno, la Capitale è rimasta a secco con i premi di prima categoria (evento accaduto solo un’altra volta, nel 2013, nelle ultime dieci edizioni), il riscatto è arrivato con ben dieci premi di seconda categoria, ognuno da 50mila euro. Il Lazio è stata anche la regione con il maggior numero di premi di terza categoria, 33 tagliandi da 25mila euro ciascuno. Tornando alle vendite, segno positivo anche per le altre province, a partire da Frosinone (190mila tagliandi, +11,9%), a Viterbo i tagliandi staccati sono 77mila (+31%), a Latina 56mila (+10%) e a Rieti 53mila (+4,7%).