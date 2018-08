Delegazione della Malesia in visita presso la Eda Industries

Presso la sede della Eda Industries, si è svolto un incontro con una delegazione della Malesia. Scopo della visita, la decisione del Gruppo Eda di effettuare un significativo investimento in Malesia, come già comunicato durante la celebrazione dei recenti 25 anni di attività della Società reatina. La delegazione era composta dall’Ambasciatore della Malesia in Italia H.E. Dato Abdul Malik Melvin Castelino, dal direttore Mida in Italia Mr. Awangku Fiarulnazri e dal direttore Matrade in Italia Mr. Faizal Harris. Per l’occasione sono intervenuti, tra gli altri, anche l’Assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino, il vice sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore allo Sviluppo Economico di Cittaducale Elisabetta Bolognini. All’incontro è intervenuto anche il direttore di Federlazio Rieti Davide Bianchino (la EDA è associata da oltre 20 anni alla Federlazio). La sede della Eda Malesia è ancora in una fase di start-up e la visita dell’Ambasciatore e dei direttori delle due importanti agenzie governative assumono un forte significato in una prospettiva di sviluppo economico della zona. La Mida (Malaysia Investment Development Authority) è la principale agenzia governativa per la promozione di attività di manufacturing e di servizi in Malesia. La Matrade (Malaysia External Trade Development Corporation) è un’alta importante agenzia governativa la cui mission è di promuovere l’export di prodotti della Malesia nel mercato globale. Durante la visita, il Ceo di Eda Industries Fortunato Palella ha illustrato la road map della Eda Malesia e dei relativi investimenti. È importante sottolineare la presenza strategica della Eda nel territorio Malese in cui sono presenti importanti stabilimenti industriali nel settore dei Semiconduttori con consistenti opportunità di business in fase di espansione. La delegazione Malese fornirà una più dettagliata visibilità degli incentivi e del supporto governativo alle nuove realtà industriali, specialmente quelle nel settore high tech, che hanno deciso di insediarsi nel territorio Malese. “A prescindere dalle specifiche motivazioni industriali che hanno determinato la visita in Eda della delegazione malese, riteniamo quello di oggi un evento importante per tutto il nostro territorio, a conferma delle eccellenze industriali presenti a Rieti che hanno saputo guadagnarsi un mercato ed una reputazione a livello mondiale”, le parole del Ceo di Eda Industries, Fortunato Palella. “Dopo la recente inaugurazione del secondo nuovo stabilimento, che sta consentendo un ampliamento ulteriore della produzione e la conseguente assunzione di nuovo personale, Eda ribadisce ancora una volta la sua continua voglia di crescita imprenditoriale. L’interesse dell’Ambasciatore malese e delle importanti agenzie governative, confermano la grande credibilità della ‘nostra’ Eda a livello internazionale. Una grande soddisfazione per tutto il territorio reatino”, la dichiarazione del direttore di Federlazio Rieti, Davide Bianchino.