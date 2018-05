Salute e sicurezza sul lavoro, Anmil: “L’attenzione resti alta”

E’ stato un calendario ricco di eventi quello promosso da Anmil, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, dedicata quest’anno al lavoro minorile, e per la festa del 1° maggio. “Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per dare voce alle storie delle centinaia di famiglie che soffrono per una perdita che poteva essere evitata”: è il commento del presidente dell’Anmil, Franco Bettoni, alla vigilia delle manifestazioni organizzate dall’associazione anche perché, ribadisce, “i dati sul fenomeno sono tutt’altro che confortanti”. Anche l’Anmil di Rieti ha preso parte alle iniziative organizzate a Teramo. Da Rieti sono infatti partite seiecento persone tra organi direttivi e iscritti: una rappresentanza tra le più numerose tra quelle provenienti da altre realtà non solo laziali ma d’Italia. La due giorni di Teramo si è aperta con un convegno su “Infortuni sui luoghi di lavoro e organizzazione degli uffici giudiziari: situazioni, ipotesi e proposte”, a cui hanno partecipato esperti e rappresentanti delle stituzioni. Nel corso del convegno è stata annunciata l’emissione di un Bando per due borse di studio di mille euro ciascuna, riservate agli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina Veterinaria che elaboreranno progetti per la prevenzione della sinistrosità in ambito lavorativo in Abruzzo. Domenica invece oltre cinquemila persone provenienti da tutt’Italia hanno partecipato alla 2ª “Marcia nazionale per la sicurezza sul lavoro” che, replicando l’esperienza della prima edizione del 2012 ad Assisi, “ha voluto contribuire a promuovere il valore della prevenzione degli infortuni sul lavoro affinché l’attenzione rimanga alta”.

Quella degli infortuni sul Lavoro continua ad essere un problema. In provincia, gli ultimi dati hanno fatto registrare un decremento degli infortuni denunciati (68 contro i 78 del 2017 -12,8%) e un aumento delle malattie professionali (45 contro le 40: 12,5%).