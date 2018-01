Bollette dell'acqua da record, Ascom non paga

Per ora non paga. Poi si vedra. Leonardo Tosti, presidente Ascom Confcommercio di Rieti, tiene il punto e continua al sua protesta contro le bollette dell’acqua “esagerata” che sono arrivati a molti commercianti della città. Nella sede di Confcommercio di Largo Cairoli, c'è stata una riunione, alla presenza del presidente Leonardo Tosti, per studiare il da farsi e come poter far fronte a un simile esborso di denaro, troppo elevato e che in molti casi, sfiora le 7mila euro. Un vero e proprio salasso per le imprese del reatino. L'invito, da parte di Confcommercio Lazio Nord è di "disdire il Rid in favore di Sogea", in parole povere non pagare, almeno per ora. Ascom ha tutte le intenzioni di partecipare a questa forma di protesta consistente nella richiesta di revisione di ogni bolletta". E per procedere in maniera chiara e trasparente, il tutto ora passa nelle mani dell'avvocato Lorenzo Napoleoni.