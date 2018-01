Al via i sopralluoghi tecnici nelle casette

Sopralluoghi in tutte le aree SAE di Amatrice. Lo comunica il Comune di Amatrice in un avviso: dal 3 gennaio infatti "verranno eseguiti sopralluoghi su tutte le SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza) installate nel Comune di Amatrice, al fine di verificare la funzionalità delle stesse e delle opere di urbanizzazione realizzate". Dunque dopo le varie richieste inoltrate dall'amministrazione comunale nei giorni scorsi, via alle ispezioni alla presenza di un rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile, un rappresentante del Comune, un rappresentante del CNS (Consorzio Nazionale Servizi), del direttore dei lavori e della ditta che ha realizzato le opere di urbanizzazione per conto della Regione Lazio. Per il momento, è stato stilato un primo programma di sopralluoghi per i giorni 3 e 4 gennaio. Il 3 gennaio saranno toccate le seguenti aree: Area Zero, Area Anpas, Area San Cipriano 2 (Trentino), Area Sant’Angelo. Il giorno dopo sarà la volta dell'Area Collemagrone 1 e Area Collemagrone 2. "Dei sopralluoghi -spiegano ancora dal Comune di Amatrice- sarà redatto apposito verbale in cui verranno indicati gli eventuali malfunzionamenti, e la rispettiva competenza per la rapida risoluzione. Seguiranno ulteriori comunicazioni sul programma dei sopralluoghi e sugli esiti degli stessi".

Marzio Mozzetti